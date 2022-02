Weil er sein eigenes Internet-Passwort nicht finden konnte, hat ein 57-Jähriger einen Freund fast getötet. Mit einem Fleischklopfer und einem Messer attackierte er sein Opfer hinterrücks. Der Richter am Landgericht Fulda fällte dennoch ein nach eigener Aussage mildes Urteil.

"Es war eine absurde Tat", sagte der Vorsitzende Richter zu Beginn der Urteilsverkündung vor dem Landgericht Fulda. Für vier Jahre muss ein 57-jähriger Mann in Haft, weil er seinen besten Freund mit einem Fleischklopfer und einem Messer attackierte und lebensgefährlich verletzte. Der Grund, eine Lappalie: Es ging darum, ob der gestörte, aber heißbegehrte Internet-Zugang des 57-Jährigen wieder repariert werden kann.

Glück im Unglück für Täter und Opfer

Doch beide hatten noch Glück, wie der Richter am Freitag befand. Das 44 Jahre alte Opfer, weil es den überraschenden Gewaltausbruch überhaupt überlebte. Und auch der geständige Täter: Er wurde im Prozess lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Ursprünglich lautete die Anklage auf versuchten Mord.

Ein moderates Urteil, wie der Richter selbst einordnete - angesichts des viel weitreichenderen Strafrahmens. Ob die Verteidigung Revision einlegen wird, war zunächst offen. In seinem Plädoyer hatte der Anwalt des Angeklagten eine Strafe von zwei Jahren auf Bewährung für angemessen gehalten. Die Staatsanwaltschaft forderte vier Jahre - wie letztlich geurteilt.

"Einmaliger Ausraster"

Was sich im Sommer 2021 in der Wohnung des 57-Jährigen in Fulda-Lehnerz abspielte, bezeichnete der Richter als "Spontan-Tat" und "einmaligen Ausraster" in einem Moment der nervlichen Überlastung. Der gestresste Mann sei bei der blutigen Attacke nur eingeschränkt schuldfähig gewesen. Er habe auch wenige Zeit vorher regelmäßig Drogen, Alkohol und Medikamente genommen.

Der gesundheitlich angeschlagene gelernte Bergmann hatte während der Corona-Pandemie seinen Job gekündigt. Der wegen eines Unfalls lungenkranke Mann hatte panische Angst, sich mit dem Virus anzustecken. Er igelte sich zu Hause ein, lebte allein und hatte nur noch einen Freund. Und der sollte helfen, den stockenden Internetzugang wieder flott zu machen.

Von Außenwelt abgeschnitten

Als der 44-Jährige am 16. Juli in die Wohnung kam, drohte der Hilfsdienst aber schnell zu scheitern. Denn der Hausherr konnte das Passwort für den Router nicht finden und verlor daraufhin völlig die Fassung. Der 57-Jährige habe sich komplett von der Außenwelt abgeschnitten gefühlt. "Das Internet war für ihn das Tor zur Welt", sagte der Richter.

Der Angeklagte erklärte im Prozess, er habe das Gefühl gehabt, dass ihn sein Freund nun im Stich lasse. Obwohl das Internet, über das Computer, Telefon und auch der Fernseher liefen, für ihn so wichtig sei. Daraufhin ging er in die Küche, holte Fleischklopfer und Messer und attackierte den Helfer hinterrücks am Computer.

Tod billigend in Kauf genommen

Laut Gericht habe der 57-Jährige die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers ausgenutzt und den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen. Der Jüngere habe keine Chance gehabt, sich zu wehren. Der Angeklagte sagte, er habe ihn zwar schlagen, aber nicht töten wollen.

Der Täter versetzte seinem Opfer Schläge auf den Kopf und fügte ihm mehrere Stiche und Schnitte in Oberkörper und Gesicht zu. Der blutüberströmte Mann konnte aus der Wohnung flüchten, schleppte sich zu einer Apotheke an der Straße und brach dort zusammen.

Opfer von der Tat schwer gezeichnet

Nur durch das rasche Eingreifen eines Arztes in der Nähe und die schnelle Versorgung durch Rettungskräfte sei der Mann noch am Leben. Er wäre sonst schnell verblutet, so der Richter.

Das Opfer lag tagelang im künstlichen Koma, musste wochenlange Krankenhaus-Aufenthalten hinter sich bringen. Es leidet heute noch physisch und psychisch unter den Folgen der Attacke, wie vor Gericht geschildert wurde. Er habe Angstzustände, wenn sich ihm jemand von hinten nähert - selbst wenn es seine Tochter sei.

Attacke nicht vollendet

Strafmildernd wirkte sich für den Angeklagten aus, dass er seine Tat nicht vollendete und den Mann nicht tötete. Er habe von ihm abgelassen und ihn in der Enge der Wohnung fliehen lassen. Er rief auch selbst die Polizei und räumte die Tat sein.

Die Attacke sei für den 57-Jährigen "wesensfremd gewesen", befand der Richter. Der nicht vorbestrafte Mann sei eigentlich kein gewalttätiger Mensch. Weil er gestand, Reue zeigte und sich entschuldigt habe, habe er ein mildes Urteil bekommen.