Urteil in Frankfurt

Ein islamischer Extremist ist in Frankfurt wegen Kriegsverbrechen zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der 32 Jahre alte Deutsche hatte unter anderem in Syrien gefilmt, wie Männer gefoltert wurden.

Der in Frankfurt geborene Angeklagte muss wegen Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung für zehn Jahre ins Gefängnis, wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Montag urteilte.

Das Gericht ging davon aus, dass Abdelkarim E.B. im November 2013 in einem Haus nahe der nordsyrischen Stadt Aleppo gefilmt hatte, wie Mitglieder des Islamischen Staates mehrere Männer geschlagen und ihnen mit Folter mit Stromschlägen gedroht hatten. Das sei Beihilfe zu einem Kriegsverbrechen. Damit stellte sich das Gericht gegen den Antrag der Staatsanwaltschaft, die den Angeklagten als Mittäter gesehen hatte.

Angeklagter war in "Heiligen Krieg" gezogen

Bereits im November 2016 war der 32 Jahre alte E.B. vom gleichen Gericht wegen der Teilnahme an bewaffneten Auseinandersetzungen zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter bildeten nun eine Gesamtstrafe.

Der Angeklagte wurde in Frankfurt geboren und wuchs mit drei Brüdern bei seinen Eltern auf. Er wurde Bürokaufmann, später lebte der Vater einer Tochter von Sozialleistungen. Ende 2012 radikalisierte er sich laut Gericht und zog in den sogenannten "Heiligen Krieg" nach Syrien. Im Februar 2015 kehrte er aus Syrien nach Deutschland zurück und wurde dabei verhaftet.

Sendung: hr-iNFO, 24.09.2018, 13:00 Uhr