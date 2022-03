Das Fuldaer Landgericht hat einen 39-Jährigen wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Angeklagte hatte seinem ehemals besten Freund mit einem Revolver in den Kopf geschossen - wohl aus Eifersucht.

Audiobeitrag Audio Urteil in Fuldaer Mordprozess: Angeklagter muss lebenslang hinter Gitter Audio Im Namen des Volkes: Das Landgericht Fulda verurteilte den Angeklagten zu lebenslanger Haft. Bild © osthessen-news.de Ende des Audiobeitrags

Das Urteil schien der Angeklagte erstaunlich emotionslos hinzunehmen. Gefasst verließ er am Montag den Verhandlungssaal in Fulda. Familie und Verwandte des 39 Jahre alten Syrers brachen hingegen in Tränen aus. Sie wollten den fünffachen Vater von den Wachtmeistern gar nicht mehr in seine Zelle abführen lassen. Doch im Gefängnis soll er laut Urteil nun viele Jahre bleiben.

Wegen eines heimtückischen Mordes an seinem ehemals besten Freund und Landsmann verurteilte ihn das Landgericht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Niedrige Beweggründe für die Tat wurden nicht festgestellt. Ob die Anwälte des Mannes aus Dorsten (Nordrhein-Westfalen) Revision einlegen, ließen sie am Montag offen.

Motiv: Wut, Enttäuschung und Rache

Klare Worte hingegen fand der Vorsitzende Richter Josef Richter nach dem mehr als fünf Monate andauernden Prozess in seiner Urteilsbegründung: Zum geständigen und laut Gutachten voll schuldfähigen Täter sagte er, es sei eine "kaltblütige Hinrichtung" gewesen.

Der Angeklagte habe seinen arg- und wehrlosen Nebenbuhler, der seiner Ehefrau Avancen gemacht hatte, planvoll mit einem Kopfschuss umgebracht, befand der Richter. Der eifersüchtige Mann sei enttäuscht und wütend gewesen und habe sich wegen der Annäherungsversuche zu seiner Frau rächen wollen. Er habe seine Ehe gefährdet gesehen.

"Es sollte der perfekte Mord sein", sagte der Richter. Doch der Plan des Angeklagten sei nicht aufgegangen. Die bei minus 14 Grad zu schwache Autobatterie habe zum Beispiel nach der Tat die Flucht mit dem Wagen verhindert, mit dem er am Vorabend der Tat nach Fulda gereist war.

Der Angeklagte bekommt von einem Justiz-Angestellten die Handschellen abgenommen. Bild © osthessen-news.de

Schüsse im Morgengrauen

Am 15. Februar vergangenen Jahres lauerte er seinem ehemals besten Freund, der damals 41 Jahre alt war, im Morgengrauen vor dessen Haus auf, als der zur Arbeit fahren wollte. Als er sich angeschnallt hatte und gerade los wollte, schoss der nun Verurteilte dreimal mit einem Revolver durch die geschlossene Scheibe.

Zwei Schüsse gingen daneben. Aber eine Kugel traf in den Kopf. Der fünffache Familienvater sei sofort tot gewesen und habe nicht den Hauch einer Chance gehabt, sagte der Richter.

Der Angeklagte gestand zwar die Schüsse, stellte sie aber als eine Tat im Affekt und in einem Zustand höchster emotionaler Erregung dar. Er habe seinen Freund nicht erschießen wollen, sondern ihn nur zur Rede stellen und bedrohen wollen. Doch der Bedrohte soll sich noch lustig gemacht haben ("Du solltest erstmal lernen, mit der Waffe umzugehen"), erklärte der Angeklagte.

Mit falschen Kennzeichen nach Fulda

Diese Version nahm ihm das Gericht aber nicht ab. Die Kammer glaubt nicht an ein Wortgefecht und die Schilderungen des Angeklagten. Der Richter nannte einige Gründe, die dagegen sprächen.

Er hätte wegen eines ernsten Wortes an die Adresse des Nebenbuhlers keinen geladenen Revolver mitnehmen und seine Tat auch nicht verschleiern müssen. Doch dies habe er getan, unter anderem indem er falsche Kennzeichen an dem Wagen montierte und alles unternahm, um nicht gesehen zu werden.

Nach der Tat lief er 13 Kilometer durch Wald und Wiesen nach Neuhof (Fulda), entsorgte laut Gericht auf dem Weg die Tatwaffe und organisierte von dort aus seine Heimfahrt. Nach seiner Flucht wurde er von Spezialeinsatzkräften der Polizei auf einer Autobahn-Ausfahrt in Nordrhein-Westfalen festgenommen.