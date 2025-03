Der Mörder der 14-jährigen Ayleen steht erneut vor Gericht. Neben neuen Vorwürfen geht es vor allem um die Frage, ob seine Sicherungsverwahrung bestehen bleibt. Am Montag wird ein Urteil erwartet.

Veröffentlicht am 02.03.25 um 07:09 Uhr

Im Prozess gegen den bereits rechtskräftig verurteilten Mörder der 14-jährigen Ayleen aus Baden-Württemberg wird vor dem Landgericht Gießen am Montagmorgen ein Urteil erwartet.

Es geht in dem Verfahren nicht um Ayleen, sondern ein anderes Mädchen. Der 32-jährige Jan P. ist wegen Kindesmissbrauchs ohne Körperkontakt angeklagt. Er soll in einem Videotelefonat der 13-Jährigen onaniert haben. Außerdem soll er kinderpornographisches Material von ihr besessen haben. Diesen Vorwurf hatte Jan P. zu Prozessbeginn in einer Erklärung eingeräumt.

"Er spürt das alles nicht und das macht ihn so gefährlich."

Die Staatsanwaltschaft fordert zweieinhalb Jahre Haft wegen des Missbrauchs und außerdem ein Jahr und zehn Monate wegen Besitz von Kinderpornographie. Sie sieht beim Angeklagten ein ausgeprägte Rückfallrisiko und verweist auf seine vielen Vorstrafen.

Jan P. sei bereits seit früher Jugend straffällig geworden und für Maßnahmen nicht erreichbar, so der Oberstaatsanwalt. Zudem zeige er keinerlei Fähigkeit für Mitgefühl. "Er spürt das alles nicht und das macht ihn so gefährlich."

Verteidigung räumt Hang zu Straftaten ein

Seine Verteidigung räumt ein, dass Jan P. einen "nicht zu leugnenden Hang zu Straftaten" habe. Sie hält ihm zugute, dass er in diesem Fall geständig sei. Dadurch habe er dem Opfer erspart, persönlich vor Gericht aussagen zu müssen.

Die Verteidigung fordert geringere Strafen: Eineinhalb Jahre für den Missbrauch, ein Jahr und drei Monate für die Kinderpornographie.

Verurteilt im September 2023

Im Fokus des Prozesses steht zudem die Frage der Sicherungsverwahrung. Der Mann war in einem vorangegangenen Prozess im September 2023 bereits wegen Mordes an Ayleen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Auch die besondere Schwere der Schuld hatten die Richter festgestellt und Sicherungsverwahrung angeordnet.

Weitere Informationen Sicherungsverwahrung bei lebenslang Verurteilten Solange eine lebenslange Freiheitsstrafe vollstreckt wird, spielt die Anordnung der Sicherungsverwahrung keine Rolle. Denn: Wird ein lebenslang Verurteilter weiterhin als gefährlich eingestuft, bleibt er in Haft. Dies ist zeitlich unbegrenzt.



Erst wenn er gutachterlich als nicht mehr gefährlich eingestuft wird, kann sowohl die lebenslange Strafe als auch die Sicherungsverwahrung zur Bewährung ausgesetzt werden.



Bei Sicherungsverwahrung besteht dann aber eine strengere Kontrolle: Neben der Bewährungsaufsicht greift die beim Landgericht angesiedelte Führungsaufsicht mit Möglichkeiten für schärfere Maßnahmen wie einer elektronische Fußfessel. Dies ist als Bewährungsauflage deutlich schwieriger anzuordnen. Ende der weiteren Informationen

Gutachter: Hohes Rückfallrisiko

Weil der Bundesgerichtshof die Sicherungsverwahrung wegen eines geänderten Strafrahmens für einen der gegen Jan P. erhobenen Vorwürfe aufhob, muss das Landgericht Gießen erneut darüber entscheiden.

Nur falls Jan P. hier zu mindestens zwei Jahren Haft verurteilt wird, kann das Gericht aus formalen Gründen wieder eine Sicherungsverwahrung verhängen. Die lebenslange Freiheitsstrafe bleibt unabhängig davon bestehen.

Zuletzt bescheinigte ein psychiatrischer Gutachter dem Angeklagten ein hohes Rückfallrisiko für das Begehen künftiger Sexualstraftaten.