Ein Mitarbeiter der Spurensicherung an dem Ort, an dem Imad A. im Oktober 2019 seine Frau ermordete. Bild © picture-alliance/dpa

Urteil in Limburg

Erst fuhr er sie an, dann schlug er mit der Axt zu: Für den Mord an seiner Ehefrau mitten in Limburg hat das Landgericht einen Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. Es erkannte auch auf eine besondere Schwere der Schuld.

Das Landgericht Limburg hat am Freitag den 34-jährigen Imad A. wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte im vergangenen Oktober seine 31 Jahre alte Frau in Limburg auf offener Straße getötet. Dazu fuhr er sie mit einem Mietwagen an und hieb anschließend mit einem Beil und einer Axt auf sie ein. Bereits mit der Auto-Attacke hatte er die Frau tödlich verletzt.

Im Prozess hatte Imad A. gesagt, es sei ihm ursprünglich darum gegangen, der von ihm getrennt lebenden Frau Schmerzen zuzufügen. Erst im Auto habe er beschlossen, sie und sich selbst töten zu wollen. Die Staatsanwaltschaft glaubte ihm nicht und plädierte auf Mord. Dem folgte auch das Gericht. Der Verteidiger hatte auf Totschlag und nicht mehr als zehn Jahre Haft plädiert.

Keine vorzeitige Entlassung möglich

Durch die besondere Schwere der Schuld wird verhindert, dass A. vorzeitig aus der Haft entlassen wird. Das Gericht sprach ihn auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung schuldig. Seinen Führerschein muss er lebenslang abgeben. Die beiden gemeinsamen Kinder, die das Jugendamt als Nebenkläger im Prozess vertreten hatte, bekamen Anspruch auf Schmerzensgeld und Unterhaltsersatz zugesprochen.

Das Paar, das mit den beiden gemeinsamen Kindern im benachbarten Rheinland-Pfalz gelebt hatte, hatte sich kurz zuvor getrennt. Die Frau war daraufhin mit den Kindern in ein Frauenhaus in Limburg gezogen. Die Ermittler hatten in der Trennung das Motiv für die Tat gesehen.

