Das Urteil um die Lkw-Attacke von Limburg mit mehreren Verletzten ist nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) rechtskräftig geworden.

Das teilte ein Sprecher des Limburger Landgerichts am Freitag mit. Demnach haben die Karlsruher Richter die Revision des Angeklagten gegen seine Verurteilung verworfen haben.Das Landgericht Limburg hatte den Angeklagten Ende Februar in einem neu aufgerollten Prozess unter anderem wegen versuchten Mordes zu neun Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte im Oktober 2019 mit einem Lkw Autos an einer Ampel gerammt.