Nachdem die Kinder zweier 35 und 46 Jahre alten Männer in der Schule in Bad Camberg (Limburg-Weilburg) aneinander geraten waren, gerieten die Väter in Streit.

Der 35-Jährige und zwei Begleiter suchten den 46-Jährigen am Mittwoch auf. Die Streithähne gingen mit Dachlatten aufeinander los und drohten mit Messern. Es wurden Verfahren eingeleitet.