Autos eingesprüht Vandalen in Darmstädter Parkhaus

Unbekannte Täter haben am Mittwoch in einem Parkhaus in Darmstadt den dortigen Feuerlöscher entwendet und mehrere geparkte Autos eingesprüht.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurden mindestens vier Wagen beschädigt. Nun wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.