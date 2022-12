Unbekannte Täter haben einen Friseursalon in Fritzlar (Schwalm-Eder) gezielt durch Vandalismus beschädigt.

Die Täter drangen in der Nacht zum Montag in den Laden ein und verschütteten mitgebrachtes Öl großflächig an den Wänden. Zudem drehten sie die Wasserhähne in dem Salon auf, ehe sie flüchtete, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Schaden wird auf rund 70.000 Euro beziffert.