Vandalismus in Fulda - "Alltagsmensch"-Hund geköpft

Kurzmeldung Vandalismus in Fulda - "Alltagsmensch"-Hund geköpft

Nach einer Vandalismus-Serie im Frühjahr ist in der Fuldaer Innenstadt erneut eine Kunstfigur der "Alltagsmenschen" mutwillig beschädigt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wurde in der Nacht zum Dienstag einer Hundefigur in der Bahnhofstraße der Kopf abgetreten oder abgeschlagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.