Einatzkräfte vor dem Haus, in dem der Vater auf seine Familie losging. Bild © hr

Schreie, Qualm und ein Sturz aus dem Fenster: Ein Mann hat in Gießen seine Familie angegriffen. Mehrere Menschen wurden verletzt - darunter ein wenige Wochen alter Säugling.

Nachbarn hörten gegen kurz vor 8 Uhr Schreie aus der Wohnung im ersten Stock in Gießen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kurze Zeit später sahen sie auch Qualm, der aus dem geöffneten Fenster kam. Unmittelbar danach soll ein Mann aus dem Fenster gestürzt oder gesprungen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 36 Jahre alte Mann zuvor sowohl seine 31 Jahre alte Ehefrau als auch drei seiner vier Kinder mit einem Messer teils mehrfach am Oberkörper verletzt haben. Außerdem legte er in der Wohnung an verschiedenen Stellen Feuer.

Vier Kinder verletzt, darunter auch ein Säugling

Ein Hubschrauber brachte ein verletztes Kind ins Krankenhaus. Bild © hr

Danach wollte der Tatverdächtige fliehen und stürzte oder sprang offenbar aus dem Fenster, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. "Hintergrund der Tat dürften psychische Probleme des Mannes sein", teilte die Polizei mit. Er werde derzeit intensivmedizinisch versorgt und sei nicht vernehmungsfähig.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Wohnung schnell löschen und die Verletzten retten. Die Mutter und drei ihrer Kinder im Alter von 3, 6 und 7 Jahren kamen in Krankenhäuser. Es besteht laut Polizei keine Lebensgefahr, sie erlitten jedoch teils mehrere Stich- und Schnittwunden und Rauchgasvergiftungen. Auch ein viertes Kind, ein im Juni geborener, äußerlich unversehrter Säugling, mussten ins Krankenhaus.

Polizei stellt Messer sicher

Die Polizei konnte ein Messer sicherstellen, das als Tatwaffe in Frage kommt. Die Staatsanwaltschaft Gießen prüft gegen den 36-Jährigen nun einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung sowie der schweren Brandstiftung. Die Hintergründe der Tat sind bisher vollkommen unklar.

Bei dem Brand hatte sich starker Rauch entwickelt. Es entstand dadurch ein höherer fünfstelliger Schaden. Wegen des Großeinsatzes und der Landung des Rettungshubschraubers an der Lahnbrücke wurden mehrere Straßen zeitweise gesperrt. Dadurch kam es in der Gießener Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen.