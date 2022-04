Ein 33 Jahre alter Mann soll bei einem Streit seinen Vater in Frankfurt krankenhausreif geschlagen haben.

Der 60- Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 33-Jährige kam in die Psychiatrie. Warum es zu der Auseinandersetzung am Mittwoch im Stadtteil Eckenheim kam, war zunächst ungeklärt.