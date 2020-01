Nach einem tödlichen Streit zwischen Vater und Sohn in Hanau ist die Todesursache ermittelt.

Der 71-Jährige starb an Messerstichen in Hals und Brust, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag zum Obduktionsergebnis mitteilte. Am Tatort seien auch zwei Messer gefunden worden. Der 36 Jahre alte Sohn soll seinen Vater am Montag im Streit ums Erbe attackiert haben.