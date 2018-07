Die Polizei hat einen Zweijährigen aus einem in der prallen Sonne geparkten Auto befreit. Der Vater zeigte sich völlig uneinsichtig. In Hofheim ging ein ähnlicher Fall für einen Hund böse aus.

Weil ein schreiendes Kleinkind alleine in einem überhitzten Auto saß, wählten besorgte Passanten in Kassel am Montagvormittag den Notruf. Wie die Polizei berichtete, stand das Auto in der prallen Sonne in der Innenstadt. Von den Eltern sei weit und breit nichts zu sehen gewesen.

"Das Kind hat geschrien wie am Spieß", beschrieb ein Polizeisprecher hessenschau.de die Situation. Weil eines der Fenster einen Spalt weit geöffnet war, gelang es den Beamten, das Fenster herunterzudrücken und den zweijährigen Jungen aus dem Auto zu holen. Die Einsatzkräfte brachten das schwitzende Kind in den Schatten und gaben ihm Wasser. Eine ärztliche Behandlung sei nicht notwendig gewesen.

Vater bestreitet Gefährdung

Nach rund zehn Minuten sei der 33-jährige Vater aufgetaucht, hieß es weiter. Er sei sich keiner Schuld bewusst gewesen und habe behauptet, das Kind nur kurz allein gelassen zu haben. Tatsächlich soll das Kind nach den Ermittlungen der Polizei aber zwischen 20 und 30 Minuten allein im Wagen gesessen haben.

Die Beamten verständigten das Jugendamt. Zudem erstatteten sie Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen. Zuerst hatte die HNA über den Fall berichtet .

Hund in Hitze gestorben

Auch in Hofheim (Main-Taunus) hatte ein Mann am Mittwoch nach Polizeiangaben die Hitze nicht bedacht, als er seine beiden Hunde über mehrere Stunden im verschlossenen Auto zurückließ. Bei seiner Rückkehr war einer der beiden bereits gestorben, der andere wurde in einer Tierklinik notfallmedizinisch behandelt. Möglicherweise konnten ihm die Tierärzte damit das Leben retten.