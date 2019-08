Ein 36-jähriger Mann hat seinen neunjährigen Sohn und danach sich selbst von einer Autobahnbrücke an der A45 bei Dillenburg in den Tod gestürzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich die Tat am Samstagabend an der Ambachtalbrücke. Vater und Sohn waren sofort tot. Es gebe keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter.

Der Vater aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf hinterließ in seinem auf der Brücke abgestellten Auto sowie in sozialen Netzwerken einen Abschiedsbrief. Diesen entdeckte die bei Siegen (NRW) lebende Mutter noch während der Ermittlungen.