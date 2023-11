Das zerstörte Auto an der B253 bei Bad Wildungen.

Das zerstörte Auto an der B253 bei Bad Wildungen. Bild © Hessennews TV

Auf einer Bundesstraße bei Bad Wildungen ist ein Mann laut Polizei offenbar absichtlich gegen einen Baum gefahren. Im Auto saß auch sein Kind. Beide starben.

Vater und Kind seien am Sonntagabend auf der B253 zwischen Bad Wildungen-Mandern (Waldeck-Frankenberg) und Fritzlar-Ungedanken (Schwalm-Eder) gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Gegen 20.30 Uhr sei das Auto gegen einen Baum am Straßenrand geprallt.

Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der Vater das Auto in suizidaler Absicht gegen den Baum steuerte. Er starb an der Unfallstelle, ebenso wie sein Kind, das mit ihm im Wagen saß. Zur Identität der beiden und den Hintergründen machten die Ermittler keine weiteren Angaben.

Die Bundesstraße war zwischen Mandern und Ungedanken stundenlang gesperrt und wurde gegen 2 Uhr nachts wieder freigegeben.