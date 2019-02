Vater und achtjährige Tochter tot in Bach gefunden

Ein Vater und seine achtjährige Tochter sind in Niedernhausen im Taunus tot in einem Bach gefunden worden. Die Mutter hatte die Tochter nach einem Ausflug mit dem Vater als vermisst gemeldet.

Die Polizei fand am Montagmittag zuerst die Leiche des 51 Jahre alten Vaters und kurz später die tote Achtjährige in einem Bach im Niedernhausener Ortsteil Niederseelbach (Rheingau-Taunus). Das Mädchen war am Sonntagabend von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden.

Die Eltern hatten sich laut Polizei das Sorgerecht geteilt, am Abend war das Kind bei der Mutter zurückerwartet worden.

Hinweise auf Suizid des Vaters

Die genauen Hintergründe des Todes des Vaters und der Tochter waren am Montagnachmittag unklar. Das Verletzungsbild des Vaters spreche für einen Suizid, sagte ein Sprecher der Polizei dem hr.

Zu möglichen Verletzungen der Tochter sagte die Polizei auf Nachfrage zunächst nichts, teilte aber mit: "Ein Familiendrama ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen." Nun gehe es darum, die Spuren auszuwerten: "Wir stehen noch ganz am Anfang", hieß es von der Polizei.

Suche mit Hubschrauber

Die Mutter aus dem Main-Taunus-Kreis hatte die Polizei am Sonntagabend verständigt, weil das Mädchen nach einem Ausflug mit ihrem Vater nicht zurückgekehrt war.

Als die Achtjährige am Montagmorgen auch nicht in der Schule erschien, suchte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach den beiden Vermissten.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebenssituation keinen Ausweg sehen: Suchen Sie sich Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. Zudem gibt es professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie auch anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Rufnummer 0800/1110111 erreichbar. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 18.02.2019, 16 Uhr