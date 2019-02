Die tot in einem Bach in Niedernhausen gefundene Achtjährige ist gewaltsam gestorben. Das hat die Obduktion ergeben. Ihr Vater beging vermutlich Selbstmord. Die Mutter des Kindes hatte die Tochter nach einem Ausflug mit dem Vater als vermisst gemeldet.

Laut dem gerichtsmedizinischen Gutachten starb die Achtjährige aufgrund "stumpfer Gewalteinwirkung", wie das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. "Es ist davon auszugehen, dass der Vater erst die Tochter und dann sich selbst getötet hat", sagte ein Sprecher.

Die Polizei hatte am Montagmittag zuerst die Leiche des 51 Jahre alten Vaters und kurz später die tote Achtjährige in einem Bach im Niedernhausener Ortsteil Niederseelbach (Rheingau-Taunus) gefunden. Wie der Mann ums Leben kam, wollten die Beamten nicht bekannt geben. Er habe aber Verletzungen, wie sie bei einem Suizid vorkämen.

Suche mit Hubschrauber

Das Mädchen war am Sonntagabend von seiner Mutter als vermisst gemeldet worden. Die Eltern hatten sich laut Polizei das Sorgerecht geteilt, am Abend war das Kind bei der Mutter zurückerwartet worden. Als die Achtjährige am Montagmorgen auch nicht in der Schule erschien, suchte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach den beiden Vermissten.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebenssituation keinen Ausweg sehen: Suchen Sie sich Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. Zudem gibt es professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie auch anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Rufnummer 0800/1110111 erreichbar. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 18.02.2019, 16 Uhr