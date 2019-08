Bei einem Tandemflug in einem Hängegleiter im Allgäu ist ein Familienvater aus Hessen tödlich verunglückt. Seine 19-jährige Tochter wurde schwer verletzt.

Vater und Tochter waren bei gutem Wetter in Richtung Tal gestartet, als das Fluggerät nicht an Höhe gewann, sondern plötzlich wegkippte und abstürzte, teilte die Polizei mit. Der Hängegleiter schlug auf einem Wanderweg auf und überschlug sich. Der 55-Jährige starb an der Unfallstelle, die Tochter wurde in ein Krankenhaus gebracht.