In Rodgau ist am späten Freitagabend ein Mann getötet worden. Die Feuerwehr entdeckte eine verbrannte Leiche, die offenbar Stichwunden aufwies. Die Ermittlungen laufen.

In einem Mehrfamilienhaus in Rodgau-Hainhausen (Offenbach) ist am späten Freitagabend ein Mann getötet worden. Nach hr-Informationen wurde das Opfer von einem bislang unbekannten Täter erstochen und angezündet. Die Umstände waren am Samstagmorgen noch.

Zeugen hatten die Feuerwehr wegen eines Brandes in der Erdgeschosswohnung gerufen. Dort entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche. Der Körper wies deutliche Stichverletzungen auf. Ob der Mann tot oder verletzt war, als das Feuer gelegt wurde, muss nun eine Obduktion klären.

Motiv für die Tötung unklar

Bei der Suche nach dem Täter durchkämmte die Polizei das gesamte Mehrfamilienhaus. Das Gebäude wurde für die Bewohner in der Nacht gesperrt, sie konnten zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ermittler und Spurensicherung waren die ganze Nacht am Tatort. Zu möglichen Hintergründen und der Tätersuche wurde zunächst nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.