Wegen des Verdachts auf eine möglicherweise bewaffnete Person in der Nähe des Limburger St. Vincenz-Krankenhauses ist es am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Der Verdacht bestätigte sich nicht.

Am Mittwochnachmittag sei die Meldung eingegangen, dass eine verdächtige Person im Umfeld des Klinikums gesehen worden sein soll, sagte eine Sprecherin der Polizei in Limburg. Um jegliche Gefahr auszuschließen, waren zahlreiche Einsatzkräfte in und am Krankenhaus, das Gebäude durchsucht.

Der Verdacht einer bewaffneten Person bestätigte sich nicht, teilte die Polizei dem hr mit. Es gab auch keine weiteren Verdachts-Mitteilungen, sagte eine Sprecherin.