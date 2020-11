Beim Brand eines 100 Jahre alten Fachwerkhauses in Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) ist in der Nacht zum Sonntag ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden.

Laut Angaben der Polizei wurden Hinweise auf Brandstiftung gefunden, das Haus war nicht bewohnt. An den Löscharbeiten waren Einsatzkräfte aus fünf Gemeinden und das THW beteiligt.