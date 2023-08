Das Frankfurter Stadtschulamt geht Hinweisen auf sexuelle Übergriffe in vier Kitas nach. Vier verdächtige Mitarbeiter wurden freigestellt. Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen wegen sexueller Gewalt.

Das Frankfurter Stadtschulamt geht Hinweisen auf sexuelle Übergriffe in mehreren Kitas nach. Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) erklärte auf hr-Anfrage, dass seit März vier Mitarbeiter vier verschiedener Kitas freigestellt wurden. Grund sind den Angaben zufolge "sexuell motivierte Übergriffe" der Fachkräfte. Demnach sind sieben Kinder betroffen.

Die Polizei Frankfurt bestätigte dem hr, dass ihr fünf Strafanzeigen gegen Kita-Mitarbeiter wegen des Verdachts sexueller Übergriffe vorliegen. Dabei gehe es um Fälle in drei Kitas. "Ermittelt wird wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind und des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern", sagte ein Polizeisprecher. Der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurden am Montag drei Anzeigen vorgelegt, wie sie mitteilte.

Zwei Familien erstatten Strafanzeige gegen Erzieher

Ausgangspunkt der Anfrage im Bildungsdezernat waren Hinweise an den hr über Fälle von Kindesmissbrauch in einer Kita im Frankfurter Westen. Demnach steht der Erzieher einer städtischen Einrichtung im Verdacht, in mehreren Fällen gegen Kinder übergriffig geworden zu sein.

Mit den Hinweisen konfrontiert, bestätigte Bildungsdezernentin Weber, dass eine Familie "im Frühjahr dieses Jahres zum ersten Mal einen Verdachtsfall körperlicher und später sexueller Gewalt durch einen pädagogischen Mitarbeiter" bei der Kita-Leitung gemeldet habe.

Mitarbeiter kehrte zunächst in Kita zurück

Entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls seien vom Träger sofort eingeleitet worden. Der Mitarbeiter sei freigestellt worden. Das Stadtschulamt als Aufsichtsbehörde sei informiert worden, so Bildungsdezernentin Weber.

"Nach Abschluss der kritischen Prüfung wurde festgestellt, dass es keine Hinweise auf ein sexuell übergriffiges Verhalten gab", sagte Weber dem hr. Der Mitarbeiter kehrte zunächst an seinen Arbeitsplatz in der Kita zurück. Erst nachdem vor kurzem zwei weitere Familien Strafanzeige gegen den Erzieher wegen Missbrauchs ihrer Kinder erstattet haben, seien entsprechende Prüfungen wieder aufgenommen worden, so Weber. Der Erzieher wurde erneut freigestellt. Zwei der am Montag der Staatsanwaltschaft vorgelegten Anzeigen richten sich gegen diesen Erzieher.

Die dritte Strafanzeige richtet sich laut Staatsanwaltschaft gegen einen Erzieher einer anderen Kindertagesstätte und wurde Anfang Juli 2023 durch die Eltern erstattet. Der Erzieher soll ein 3-jähriges Kind im Intimbereich berührt und geküsst haben. Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen den Anzeigen in den unterschiedlichen Kitas gebe es bislang nicht.