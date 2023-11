Verdacht auf Weltkriegsbombe in Kassel

Kurzmeldung Verdacht auf Weltkriegsbombe in Kassel

Wegen des Verdachts auf eine Weltkriegsbombe kommt es in Kassel zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, wurde bei Bauarbeiten im Bereich der Holländischen Straße ein als Kampfmittel verdächtiger Fund gemeldet. In Folge dessen kommt es durch die Umleitung von zahlreichen Bussen und Bahnen zu Verspätungen und Ausfällen. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Experten des Kampfmittelräumdienstes werden in dem abgesperrten Bereich ihre Arbeit aufnehmen.