In Zusammenhang mit einem Fall von Kindesmissbrauch ist am vergangenen Freitag ein 38-jähriger Mann in Niedernhausen (Rheingau-Taunus) festgenommen worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befindet sich der Mann derzeit in Untersuchungshaft. In dem Fall war es zunächst in Bergisch Gladbach zu einer Festnahme gekommen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.