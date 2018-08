Eine 27-jährige Gießenerin, die in München ihr neugeborenes Kind ausgesetzt hatte, sitzt in Untersuchungshaft. Die dortige Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord vor.

Sie verbrachte die Nacht mit einer Internetbekanntschaft und brachte kurz darauf ein Kind zur Welt, das sie in einem Gebüsch aussetzte. Die Münchener Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen versuchten Mordes durch Unterlassen gegen eine 27-Jährige aus Gießen.

U-Haft in Frankfurt

Wie ein Sprecher der Behörde am Mittwoch dem hr sagte, wurde die Frau auf Anordnung eines Richters in Untersuchungshaft genommen. Nach Angaben der Gießener Polizei sitzt die Frau in einer Haftanstalt in Frankfurt-Preungesheim.

Die Frau hatte zugegeben, die Mutter eines Neugeborenen zu sein, das Anwohner am Wochenende in einem Münchener Gebüsch gefunden hatten. Hinweise aus den sozialen Medien und eines Bekannten, der die Frau zuvor im Internet kennengelernt hatte, führten die Ermittler zu der Hessin.

Heimliche Geburt nach One-Night-Stand

Demnach hatten beide in der Wohnung des 47-Jährigen im Münchener Stadtteil Neuperlach Sex, als die Frau plötzlich über Blutungen und Schmerzen klagte und die Wohnung verließ. Als der Mann sie später im Ergeschoss des Hauses wiedertraf, sei ihr Bauch flacher gewesen als zuvor. Er habe sie dann zum Bahnhof gebracht. An eine Schwangerschaft habe er nicht gedacht.

Das unterkühlte Kind wurde nach dem Fund in ein Krankenhaus gebracht. Dort gab das Personal dem Jungen den Namen Justus . Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, hieß es.

Beschuldigte zeigt sich kooperativ

Die Frau war nach ihrer Vernehmung durch die mittelhessische Polizei zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ein Polizeisprecher beschrieb sie als "koooperativ" und "entgegenkommend". Nun wurde sie erneut festgenommen.

