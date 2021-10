Nach dem Tod eines 46-Jährigen sind zwei zunächst festgenommene 37 und 48 Jahre alte Männer wieder frei.

Möglicherweise habe eine Notwehrsituation vorgelegen, teilte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Montag mit. Das Opfer war am Samstag mit einer Stichverletzung in einer Wohnung gefunden worden.