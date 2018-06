Der gesuchte Ali B. ist laut Bundesinnenminister Seehofer im Nordirak festgenommen worden. Der 20-Jährige soll in Wiesbaden die Jugendliche Susanna F. aus Mainz vergewaltigt und ermordet haben.

Im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna ist der verdächtige Iraker Ali B. nach den Worten von Innenminister Horst Seehofer (CSU) von kurdischen Sicherheitskräften im Irak festgenommen worden. Seehofer sprach am Freitag nach Abschluss der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern in Quedlinburg von einem "Fahndungserfolg der Bundespolizei".

Ali B. sei in der Nacht zum Freitag gegen 2 Uhr durch kurdische Sicherheitsbehörden im Nordirak auf Bitten der Bundespolizei festgenommen worden. Der 20-jährige Iraker wird verdächtigt, das 14 Jahre alte Mädchen vergewaltigt und getötet zu haben. Die Jugendliche aus Mainz war seit 22. Mai vermisst worden. Am Mittwoch wurde schließlich die Leiche von Susanna F. in einem Erdloch in Wiesbaden-Erbenheim entdeckt.

Bevor er zur Fahndung ausgeschrieben wurde, reiste Ali B. nach Angaben des Bundesinnenministeriums mit seiner Familie legal über den Düsseldorfer Flughafen nach Istanbul aus und setzte sich von dort nach Erbil im Nordirak ab. Ein zweiter Mann war am Donnerstagabend in Wiesbaden wieder freigelassen worden, weil die Ermittler nach eigenen Angaben keinen dringenden Tatverdacht mehr sahen.

Dank an kurdische Sicherheitskräfte

Seehofer danke den beteiligten kurdischen Sicherheitskräften, "dass diese die Verhaftung möglich gemacht haben". Der Erfolg sei das Ergebnis guter Zusammenarbeit zwischen den kurdischen Sicherheitsbehörden im Irak und der deutschen Bundespolizei.

Über das weitere Vorgehen sagte der Minister: "Das mit der Auslieferung läuft jetzt nach den internationalen Regeln." Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft hofft auf eine Auslieferung, befürchtet aber Komplikationen. "Wir haben wenig Erfahrung, wie sich der Irak in so einer Lage verhält", sagte eine Sprecherin.

Kein Auslieferungsabkommen

Deutschland hat kein Auslieferungsabkommen mit dem Irak. Die Behörden dort sind deshalb nicht verpflichtet, den Beschuldigten auszuliefern. Die Generalstaatsanwaltschaft müsste laut Wiesbadener Staatsanwaltschaft eine Auslieferung beantragen.

Dass der 20-Jährige sich als irakischer Bürger in seinem Heimatland für den Tod der 14-Jährigen verantwortet, sei ausgeschlossen. "Im Irak droht ihm die Todesstrafe. Wir können daher keinen Strafverfolgungsantrag stellen", sagte die Sprecherin.