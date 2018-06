Ali B. könnte am Samstag an Deutschland ausgeliefert werden.

Ali B. könnte am Samstag an Deutschland ausgeliefert werden. Bild © Polizei Wiesbaden/picture-alliance/dpa

Der Verdächtige im Mordfall Susanna, Ali B., soll nach hr-Informationen am Samstag an Deutschland ausgeliefert werden. Laut Medienberichten hat er seine Tat im Nordirak gestanden.

Der Tatverdächtige im Mordfall Susanna soll am Samstagabend auf dem Frankfurter Flughafen landen, wie der Hessische Rundfunk aus Sicherheitskreisen erfuhr. Zuerst hatten der Wiesbadener Kurier und die Mainzer Allgemeine Zeitung darüber berichtet. Wann genau Ali B. in Frankfurt landen wird, konnten offizielle Stellen am Samstagmittag noch nicht sagen. Er werde aber im Gewahrsahm der Bundespolizei aus dem Irak nach Frankfurt gebracht.

Angeblich legte Ali B. Geständnis ab

Ali B. soll die Tat einem Medienbericht zufolge im Irak gestanden haben. Das meldete der kurdisch-irakische TV-Sender Rudaw am Freitagabend unter Berufung auf einen lokalen Polizeioffizier. Ali B. habe nach seiner Festnahme in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak ausgesagt, es sei zu einem Streit mit dem Opfer gekommen, sagte Polizeigeneral Tarik Ahmed aus der Stadt Dohuk dem Sender.

Das Mädchen habe versucht, die Polizei anzurufen, was Ali B. dann zu der Tat getrieben habe. Eine Auslieferung an Deutschland sei Angelegenheit der kurdischen Autonomieregierung, sagte der Polizeioffizier. In Deutschland hatte die "Bild"-Zeitung zuerst über das Interview des Polizisten berichtet .

Mit der Familie in den Irak geflüchtet

Der Tatverdächtige hatte sich Anfang Juni zusammen mit seiner Familie in den Nordirak abgesetzt und war dort in der Nacht zum Freitag von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Dort war er in der Nacht zum Freitag im Nordirak von kurdischen Sicherheitsbehörden festgenommen worden.

Die am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefundene 14-jährige Susanna F. aus Mainz ist nach bisherigem Ermittlungsstand Opfer eines Gewaltdelikts geworden. Ali B. steht im Verdacht, das Mädchen in der Nacht vom 22. auf 23. Mai vergewaltigt und anschließend durch Gewalt gegen den Hals getötet zu haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Fall Susanna haben wir hier zusammengefasst.

Demonstrationen in Mainz

Am Samstag wollen Bündnisse und Initiativen in Mainz gegen Einwanderung beziehungsweise gegen Rassismus demonstrieren. Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität meldete für Samstag eine Demo in der Innenstadt an. Unter dem Motto "Stop the Violence - gegen sexualisierte Gewalt und Unterdrückung" plant eine Initiative am Hauptbahnhof eine Kundgebung und einen Zug zum Petersplatz nahe dem Schloss. Die "Gutmenschliche Aktion Mainz" lädt dort zu einer Trauerkundgebung ein, um sich gegen Rassismus zu wenden.

Die AfD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz will ganz in der Nähe unter dem Motto "Es reicht! Endlich Konsequenzen ziehen!" vor der Staatskanzlei demonstrieren. Bereits am Freitagabend versammelten sich Menschen in der Nähe des Fundorts der Leiche zu einem Trauermarsch in Gedenken an Susanna.

