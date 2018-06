Mit einer Not-OP haben Ärzte in Kassel einen 23 Jahre alten Mann nach einer Messerstecherei gerettet. Der mutmaßliche Täter ist gefasst.

Zu der gewalttätigen Auseinandersetzung war es am Samstagabend in der Wolfhager Straße in Kassel gekommen: Ein 23 Jahre alter Mann erlitt nach Angaben der Polizei mindestens einen lebensbedrohlichen Stich in den Bauch. Er konnte den Notruf noch selbst anrufen.

Das Opfer wurde in eine Klinik gebracht und durch eine sofortige Operation gerettet. Die Fahndung brachte am gleichen Abend zwar keinen Erfolg, dafür am Tag darauf. Ein 36 Jahre alter Verdächtiger, der wie der Verletzte in Kassel wohnt, sei festgenommen worden.

Mutmaßlicher Täter auf Krankenstation

Der Mann habe keinen Widerstand geleistet. Er sei aus Gründen, die nichts mit der Auseinandersetzung zu tun hätten, in die Krankenabteilung der JVA Kassel gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Untersuchungshaftbefehl sei beantragt worden. Der Mann wird am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Über die Hintergründe der Messerattacke lagen am Sonntag keine Informationen vor.