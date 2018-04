In einem Sonderzug für Fußballfans aus Mönchengladbach soll eine 19-Jährige vergewaltigt worden sein. Nach einer Massenkontrolle am Bahnhof Flörsheim fahndet die Polizei nach einem 30 Jahre alten Tatverdächtigen.

Das Polizeipräsidium Westhessen erhielt in der Nacht zum Sonntag von der Bundespolizei die Nachricht, dass es in einem Sonderzug für Fußballfans ein Sexualdelikt gegeben habe. Opfer sei eine 19 Jahre alte Frau. Der Sonderzug war demnach auf der Rückreise vom Bundesliga-Abendspiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach nach Mönchengladbach.

Einem Bericht der Rheinischen Post zufolge meldete sich die Frau telefonisch bei der Polizei. Der Zug wurde daraufhin in Flörsheim (Main-Taunus) angehalten. Beamten nahmen die Frau in Empfang und brachten sie in eine Klinik in Wiesbaden.

Tatverdächtiger ermittelt

Bei mehreren Massenkontrollen an den vorgesehenen Zughalten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und am Zielbahnhof in Mönchengladbach nahm die Bundespolizei die Personalien aller Zuginsassen auf. Insgesamt waren es laut Polizei rund 750 Menschen.

Erst nach den Massenkontrollen wurde der Polizei ein Foto zugespielt, das jemand vom Opfer und einem 30-Jährigen im Zug gemacht hatte. Der Mann aus Mönchengladbach gilt als tatverdächtig. Die Polizei kennt seine Personalien und fahndet nach ihm. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal übernahm die Ermittlungen.

Borussia-Geschäftsführer: "Schande für Verein"

Die Vereinsführung des Fußballbundesligisten Borussia Mönchengladbach bot der Polizei am Montag ihre Hilfe an: "Wenn wir in irgendeiner Form bei der Aufklärung der Tat mithelfen können, werden wir das selbstverständlich tun", sagte Geschäftsführer Stephan Schippers. Die Tat sei "ein entsetzlicher Vorfall". Es sei "eine Schande, dass Borussia mit einer solchen Tat in Verbindung gebracht wird".

