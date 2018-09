Eine Polizistin steht vor dem Haus in Dietzenbach, in dem der Verdächtige bei einem Einsatz umgekommen ist.

Verdächtiger stirbt bei Festnahme in Dietzenbach

Ein Mann ist in Dietzenbach bei einem Polizeieinsatz gestorben. Er stand im Verdacht, seine Nachbarn getötet zu haben und sollte festgenommen werden. In seiner Wohnung war zudem Sprengstoff vermutet worden.

In einer Wohnung in Dietzenbach (Offenbach) ist am Mittwoch ein Verdächtiger bei der Festnahme ums Leben gekommen. Gegen den 66-Jährigen bestand ein Haftbefehl, weil er ein Ehepaar getötet und die Tat vertuscht haben soll. Es handelte sich um seine direkten Nachbarn.

Der Mann wird verdächtigt, im Juni einen 64-jährigen Mann und dessen 61-jährige Ehefrau in Dietzenbach getötet zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwochnachmittag mit. Demnach waren die Ermittler zunächst von einem erweiterten Suizid ausgegangen, bald kamen allerdings Zweifel an dieser Annahme auf.

Todesursache unklar

Im Zuge weiterer Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen den 66-Jährigen erhärtet, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Der Haftbefehl wegen Verdacht des Totschlags an dem Ehepaar sollte am Mittwoch durch Spezialkräfte vollstreckt werden.

In diesem Haus in Dietzenbach (Mitte rechts) wohnte das im Juni ums Leben gekommene Ehepaar. In der Wohnung gleich daneben (Mitte links) lebte der Mann, der im Verdacht steht, die beiden umgebracht zu haben. Bild © Volker Siefert (hr)

Unklar ist, wie der Verdächtige genau zu Tode kam. Ein Polizeisprecher sagte dem hr, der Mann habe sich bei der Festnahme selbst verletzt und sei noch in der Wohnung an diesen Verletzungen gestorben. Einen Bericht der Bild-Zeitung, wonach die Polizei Taser eingesetzt haben soll, wollte er nicht bestätigen. Aufschluss über die Todesursache soll eine Obduktion geben.

Grundschule geräumt

In der Wohnung des Verdächtigen hatten Polizisten einen Sprengstoff-verdächtigen Gegenstand gefunden. Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) gaben jedoch bald Entwarnung, es handelte sich nicht um einen Explosivstoff.

Gebäude rund um den Fundort waren vorsorglich geräumt worden, darunter eine Grundschule. Für etwa 250 Schüler und Schülerinnen der Regenbogen-Grundschule war der Unterricht somit vorzeitig beendet. Zudem brachte die Polizei 15 Anwohner in Sicherheit.