Nach einer Verfolgungsjagd bei Bensheim (Bergstraße) hat die Polizei zwei 22 und 23 Jahre alte Männer festgenommen.

Sie hatten nach Angaben der Polizei versucht, sich am Sonntag einer Kontrolle zu entziehen. Sie stellten ihren Wagen auf einem Feldweg ab und flüchteten zu Fuß. Eine Streife nahm sie an einem Rastplatz an der A5 fest. Bei beiden konnte der Konsum von Cannabis nachgewiesen werden.