Die Verfolgungsjagd hat Spuren am Auto des 27-Jährigen hinterlassen. Bild © Polizei Ludwigshafen

Auf der A66 bei Lorsch wollten Polizisten einen Autofahrer kontrollieren. Es wurde ein rasanter Einsatz, der einiges ans Licht brachte.

Als die Verkehrspolizei am Dienstagabend auf der A67 bei Lorsch (Bergstraße) einen Audifahrer kontrollieren will, drückt der 27-Jährige aufs Gas. Mit mehr als 200 km/h habe der Mann versucht zu fliehen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Nach einer spektakulären Verfolgungsfahrt durch Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die Beamten demzufolge den 27-Jährigen dann festgenommen.

Zunächst sei der Mann aber am Autobahndreieck Viernheim auf die A6 in Richtung Kaiserslautern abgefahren, nach der Anschlussstelle Ludwigshafen rammte der Audifahrer dann ein Polizeiauto und verlor den Angaben zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mehrfach sei er links und rechts in die Leitplanken geprallt.

Fahrer stand unter Drogen

Dabei habe sich der Mann leicht verletzt. Bei der Durchsuchung seines Wagens stellten die Beamten dann Drogen sicher - unter anderem eine "nicht geringe Menge" Crystal Meth. Einen Schlagring fanden sie auch. Zudem sei der Audi weder zugelassen noch versichert und habe französische Nummernschilder gehabt, die einem anderen Fahrzeug gehören.

Der 27-Jährige habe offensichtlich unter Drogeneinfluss gestanden und musste sich nach seiner Festnahme einer Blutprobe unterziehen. Er sei zudem wohnungslos. Nun erwartet ihn eine Vorführung vor Gericht.