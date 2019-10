Autofahrer in See gelandet

Bei einer Verfolgungsjagd in Neu-Anspach (Hochtaunus) ist in der Nacht zum Freitag ein Autofahrer in einem See gelandet.

Laut Polizei flüchtete er vor einer Polizeikontrolle und verlor dann offenbar die Kontrolle über sein Auto. Auch der Streifenwagen landete im Grünwiesenweiher.