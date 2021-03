Ein 30-jähriger Mann ist wegen des Diebstahls eines Firmenwagens in Waldkappel (Werra-Meißner) festgenommen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Angestellte einer Metallbaufirma den Mann am Sonntagabend mit dem geklauten Wagen an einer Tankstelle gesehen. Es kam zunächst zu einer Verfolgungsjagd zwischen dem Zeugen und dem Verdächtigen. Die Polizei konnte den Dieb auf einem Feldweg festnehmen.