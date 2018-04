Mit Spitzentemperaturen von fast 28 Grad und viel Sonne haben die Hessen eine Reihe schöner Tage mitten im April genießen können. Am Sonntag machten Gewitter dem verfrühten Sommer ein Ende.

Das April-Sommer-Wochenende hat Hessen ordentlich eingeheizt. So kamen die Menschen in Darmstadt am Samstag bei 27,8 Grad gehörig ins Schwitzen, in Michelstadt (Odenwald) wurden 27,5 Grad gemessen. In Frankfurt waren es 27,3 und in Offenbach 26,3 Grad.

Am Sonntagnachmittag setzten Gewitter dem Traumwetter vorerst ein Ende. Vor allem in Mittel- und Nordhessen gab es neben Sturmböen und Starkregen auch Hagel. In Aßlar-Werdorf (Lahn-Dill) wurden Wiesen und Häuser binnen kurzer Zeit von einer Hagelschicht überzogen, die Landschaft mutete winterlich verschneit an. Auch in Frankenberg kamen große Hagelkörner herunter.

Die Polizei in Mittelhessen meldete zunächst keine wetterbedingten Unfälle. Die Landesstraße 3286 musste zwischen Lahnau-Waldgirmes und Biebertal (Gießen) nach einer Schlammlawine in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Feuerwehr im Kreis Kassel berichtete von kleineren Einsätzen. Demnach liefen Keller voll und Straßen wurden überflutet.

Regnerischer Wochenstart

In der Nacht gibt es örtlich noch Schauer oder Gewitter, die kräftig sein können. Der Montag startet regnerisch, in der Südosthälfte kann es auch gewittern. Am Nachmittag klart es auf, teilweise scheint die Sonne längere Zeit. Es wird kühler, für April aber immer noch warm mit Höchstwerten von 16 bis 23 Grad.

Der Dienstag zeigt sich im Süden oft sonnig, im Norden überwiegt eine Mischung aus Sonne und teilweise dichten Wolken. Meist bleibt es bei 15 bis 23 Grad trocken. Am Mittwoch gibt es bei ähnlichen Temperaturen teils dichte Wolken, teils Sonnenschein und gebietsweise Regen oder Schauer. Auch am Donnerstag setzt sich der Wechsel aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern fort, dann nur noch bei 11 bis 17 Grad.