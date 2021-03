Vergewaltigung in Garagenzufahrt

Festnahme Vergewaltigung in Garagenzufahrt

Die Polizei hat einen Mann in Frankfurt festgenommen, der im Verdacht steht, am Sonntag eine 36 Jahre alte Frau in einer Garagenzufahrt vergewaltigt zu haben.

Der 44-Jährige wurde in der Nähe des Tatorts aufgegriffen, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Ermittlungen dauern an.