Offenbar durch einen Holzofen in der Küche haben sich zwei Kinder am Sonntag in Herbstein (Vogelsberg) eine Kohlenmonoxidvergiftung zugezogen.

Nach Angaben der Feuerwehr von Montag habe der Vater die beiden Kinder bewusstlos vorgefunden. Ein Kind musste reanimiert werden und wurde mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen, das andere kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei einer Messung wurde das Kohlenmonoxid in der Küche festgestellt.