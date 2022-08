Verheerendes Feuer in Waldorfschule in Mörlenbach

Seit der Nacht brennt ein Schulgebäude in Mörlenbach - es ist aus Holz. Die Löscharbeiten könnten noch Stunden dauern.

Seit der Nacht zum Freitag steht ein Gebäude der Freien Schule Laubenhöhe in Mörlenbach (Bergstraße) in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner den Feuerschein gesehen und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Löscharbeiten an dem freistehenden Holzgebäude dauerten einem Polizeisprecher zufolge am Morgen an und können sich noch Stunden hinziehen, da das Feuer immer wieder aufflammt.

Verletzte habe es bislang nicht gegeben. Unklar sei, ob das Gebäude, das erst im Oktober 2021 Richtfest gefeiert hat, zumindest zu Teilen gerettet werden könne. Brandursache und Schadenshöhe würden noch ermittelt.

