Am Neujahrsmorgen

Am Neujahrsmorgen Verhinderte Geldautomatenknacker

Eine Alarmanlage hat Einbrecher in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) davon abgehalten, den Geldautomaten einer Bank in der Rudolf-Diesel-Straße zu knacken.

Den Weg dorthin bahnten sie sich am frühen Neujahrsmorgen recht brachial durch eine angrenzende Apotheke und ein Nagelstudio, so die Polizei am Donnerstag.