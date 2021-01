Ein betrunkener 20-Jähriger hat am Dienstagabend den Mitarbeiter eines Imbisses in Kassel mit einem Messer attackiert und leicht am Arm verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 20-Jährige festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.