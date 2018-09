Die A7 bei Kassel ist in Richtung Norden noch immer teilweise gesperrt. Ein Auto brannte dort aus und beschädigte die Fahrbahn. Die Reparaturarbeiten sind für die Nacht auf Mittwoch geplant.

Vermutlich wegen zu geringen Abstands ist ein 22-Jähriger am Montag gegen 15.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A7 bei Kassel-Nord mit seinem Ford auf das Auto vor ihm aufgefahren, als dieses bremste. Sein Ford fing folglich Feuer und brannte aus. Der junge Mann wurde ebenso wie die 18-jährige Fahrerin des vorneweg fahrenden Wagens und deren Beifahrerin leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Brand wurde rasch gelöscht, das Wrack musste geborgen werden. Auch die Autobahn selbst holte sich beim Unfall eine Blessur: Wegen des Brandes muss die Fahrbahn an der Stelle erneuert werden. Die Reparaturarbeiten sollen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erfolgen - nicht, wie zunächst von der Polizei berichtet, schon in der Nacht zu Dienstag. Die linke Spur bleibt bis dahin gesperrt, jedoch hat die Polizei den Standstreifen für den fließenden Verkehr freigegeben.

Stau und Vollsperrung

Die Polizei hatte die Autobahn in Richtung Norden zunächst für etwa vier Stunden komplett abgeriegelt. Der Verkehr staute sich in der Folge zwischenzeitlich auf bis zu neun Kilometern. In der Gegenrichtung gab es kurzzeitig Beeinträchtigungen wegen des abziehenden Rauchs vom brennenden Auto.