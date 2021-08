Eine 25 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf der A66 schwer verletzt worden.

Ein Autofahrer war am Freitagabend bei regennasser Straße mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Samstag berichtete. Beim Versuch, dem Auto auszuweichen, prallte die Frau mit ihrem Wagen gegen einen vorausfahrenden Lkw und dann gegen eine Leitplanke. Sie kam in eine Klinik.