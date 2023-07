Im Rechtsstreit um einen groß angelegten Verkehrsversuch hat die Stadt Gießen Beschwerde gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) eingelegt.

Das bestätigte das VG am Donnerstag dem hr. Die Stadt wehrt sich damit gegen ein Urteil, in dem der Versuch als rechtswidrig eingestuft wird. Sie will beweisen, dass der Anlagenring für Radfahrer so gefährlich ist, dass er komplett umgebaut werden muss. Laut VG fehlen dafür die Belege. Wie es nun weitergeht, entscheidet sich in einem Eilverfahren am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel.