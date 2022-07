Verkehrte Welt in Fulda

Nach links in den Kreisverkehr abbiegen? Was englischen Verkehrsteilnehmern vertraut ist, ist jetzt auch im Fuldaer Stadtteil Bronnzell Pflicht - zumindest bis Oktober.

Eine ungewöhnliche Erfahrung können Autofahrerinnen und Autofahrer ab Freitag in Fulda machen: Im Stadtteil Bronnzell müssen sie gegen die sonst üblichen Verkehrsregeln verstoßen - und quasi als Geisterfahrer, also im Uhrzeigersinn, durch den Kreisverkehr fahren.

Grund dafür sind Bauarbeiten. Seit geraumer Zeit gibt es Einschränkungen am Bronnzeller Kreisel, der unter anderem die Bundesstraßen 27 und 254 miteinander verbindet. Die bestehenden Fahrbahnen werden erneuert und ausgebaut.

Am Bronnzeller Kreisel wird schon länger gebaut. Bild © osthessen-news.de

Damit der Verkehr der beiden Bundesstraßen künftig getrennt verläuft, wird zudem eine neue, schleifenförmige Rampenfahrbahn im Nordosten gebaut. So werde die Stelle sicherer, erklärte Hessenmobil.

Bis Oktober verkehrt herum durch den Kreisel

Für die Sanierung werden einige Spuren und Zufahrten voraussichtlich ab Freitagnachmittag für einige Zeit gesperrt. Die Verkehrsströme werden umgeleitet. Das führt auch dazu, dass der Kreisel in Richtung Süden nur verkehrt herum zu passieren sein wird. Voraussichtlich bis Oktober soll es so laufen, wie Hessenmobil mitteilte.

Wer dagegen aus dem Süden in die Innenstadt fahren möchte, kann den Kreisverkehr gar nicht befahren. Eine innerstädtische Umleitung sowie eine zweite über die B27 nach Eichenzell werden ausgeschildert. Was genau wo befahrbar ist, erklärt Hessenmobil in einer Mitteilung .

Unfallgefahren sollen verringert werden

Zu den Risiken einer derartigen Verkehrsführung räumte Hessenmobil auf Anfrage ein: "Von geänderten, ungewohnten Verkehrsführungen kann eine erhöhte Unfallgefahr ausgehen." Es werde jedoch alles Mögliche getan, dass diese übersichtlich gestaltet werde und die Verkehrssicherheit gegeben sei.

Erreicht werden soll dies unter anderem durch eine möglichst übersichtliche und großzügige Verkehrsführung. Mir dem vorgegebenen Korridor durch die Baustelle werde auch das Abbiegen und Wenden verhindert.

Die komplette Umgestaltung des Bronnzeller Kreisels wird voraussichtlich im November 2024 abgeschlossen sein. Die Kosten betragen den Angaben zufolge rund 9,7 Millionen Euro. Den Großteil übernimmt der Bund und einen kleinen Teil das Land Hessen.