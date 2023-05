Verletzt bei vermeintlichem Kauf in Heusenstamm

Kurzmeldung Verletzt bei vermeintlichem Kauf in Heusenstamm

Ein 19-Jähriger ist bei einem angeblichen Autokauf auf einem Parkplatz in Heusenstamm (Offenbach) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schoss einer der zwei Verkäufer dem 19 Jahre alten Kaufinteressenten mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht. Der 19-Jährige wurde dabei am Samstag am Auge verletzt.