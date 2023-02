Verletzte an Schule in Offenbach

Feuerwehreinsatz Verletzte an Schule in Offenbach

An einer Berufsschule in Offenbach hat es am Freitagmorgen einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben.

Laut Polizei klagten mehrere Schüler, Lehrer und Angestellte über Augen- und Atemwegsreizungen. Mehr als ein Dutzend von ihnen wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei schließt eine Straftat nicht aus und ermittelt, ob jemand Reizstoffe versprüht hat. Sie sucht Zeuginnen und Zeugen.