Feuer Verletzte bei Brand in Halle

Zwei Männer sind bei einem Brand in einer Lagerhalle in Hüttenberg (Lahn-Dill) am Donnerstagmorgen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte war in dem Gebäude einer Holzfirma ein Fertigungstisch aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Die beiden Männer erlitten Rauchvergiftungen. Am Gebäude entstand kein Schaden.