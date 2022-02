Verletzte bei Brand in Hütte

Bei einem Brand in einer Waldhütte in Ludwigsau (Hersfeld-Rotenburg) sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag hatte ein 22-Jähriger versucht, im Ofen der Hütte mit Benzin ein Feuer anzuzünden. Der 22-Jährige und ein 24-Jähriger wurden mit schweren Brandverletzungen in Krankenhäuser gebracht. Eine 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen.